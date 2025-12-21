CARONNO PERTUSELLA – Dalle 11.30 di domenica 21 dicembre, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in un intervento in vicolo Varese, all’interno di un’area camping, dove un incendio ha coinvolto diversi mezzi. Le fiamme, partite da un camper, si sono estese rapidamente, interessando in totale quattro camper e una roulotte.

Sul posto sono giunti i soccorritori con due autopompe, un’autobotte e un pickup dotato di modulo antincendio. L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere l’incendio ed evitare che si propagasse ad altri veicoli in sosta. Non si registrano feriti.

Una densa colonna di fumo, visibile anche da Saronno, ha destato preoccupazione tra i residenti e i clienti del vicino centro commerciale La Varesina, molti dei quali hanno attraversato la strada per osservare le operazioni dei pompieri.

Intorno alle 12.30 il fumo si è progressivamente diradato. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo e ricostruirne l’esatta dinamica.

