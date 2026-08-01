SARONNO – Si sono conclusi i Campionati regionali estivi di categoria, appuntamento che ogni anno rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione agonistica lombarda. Anche quest’anno la Rari Nantes Saronno ha confermato il proprio valore, qualificando ben 28 atleti nelle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior ai campionati disputati, nei due weekend di gara, presso la piscina Faustina di Lodi.

Il primo fine settimana (10, 11 e 12 luglio), dedicato alla categoria Ragazzi, ha visto i giovani saronnesi affrontare un’esperienza di alto livello. Per molti si trattava della prima partecipazione a una manifestazione regionale così competitiva. Dopo un avvio condizionato dall’emozione, gara dopo gara gli atleti hanno acquisito maggiore sicurezza, migliorando progressivamente le proprie prestazioni fino a disputare ottime staffette e concludere il campionato con risultati molto incoraggianti.

Dal 16 al 19 luglio è stata invece la volta delle categorie Juniores, Cadetti e Senior. Gli atleti più esperti hanno confermato quanto di buono costruito durante tutta la stagione, ottenendo numerosi primati personali, piazzamenti di prestigio e cinque medaglie complessive. A salire sul podio sono stati: Eleni Moia, medaglia di bronzo nei 200 farfalla. Tommaso Porcu, vicecampione regionale nei 200 rana e medaglia di bronzo nei 50 rana e nei 100 rana. Fabrizio Fuscaldo, medaglia d’argento nei 50 dorso.

Oltre ai risultati da podio, sono state molte le prestazioni di alto livello che testimoniano la continua crescita del gruppo e la qualità del lavoro svolto quotidianamente da atleti e staff tecnico.

La partecipazione di 28 atleti ai Campionati Regionali, manifestazione che ogni anno richiede tempi di qualificazione sempre più selettivi, rappresenta un ulteriore segnale della solidità del settore agonistico della Rari Nantes Saronno, capace di accompagnare i propri nuotatori in un percorso di crescita tecnica e personale che continua a dare risultati importanti.

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