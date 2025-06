SARONNO – Il prossimo anno scolastico, quello che inizierà a settembre 2025, sarà l’ultimo che gli studenti del quartiere Prealpi affronteranno nella storica scuola Rodari. È questo l’obiettivo a cui stanno lavorando ogni giorno, senza sosta, squadre di operai e impiantisti impegnati nel grande cantiere del nuovo plesso scolastico, affacciato su via Toti. Questa mattina, durante un sopralluogo, è stato fatto il punto sull’avanzamento dei lavori alla presenza della sindaca Ilaria Pagani, delle insegnanti e dei responsabili del cantiere.

L’opera rientra nel protocollo “Saronno per la terra” e rispetta i parametri ambientali più avanzati, con l’obiettivo di ottenere un edificio NZEB (a consumo energetico quasi zero), dotato di impianto fotovoltaico, ricambio d’aria meccanica, consumi ridotti e materiali ecosostenibili. Il cronoprogramma è confermato: la scuola sarà pronta per accogliere gli alunni dal settembre 2026 mentre i collaudi e gli ultimi interventi si concluderanno entro novembre 2026.

Il nuovo edificio scolastico sarà articolato su 2 livelli, ciascuno di circa 1.700 metri quadrati, con un’organizzazione moderna degli spazi. Sono previste 15 aule, tutte dotate di lavagne Lim e di ardesia, pavimenti in ceramica e infissi con apertura a chiave, data la presenza di un sistema di ventilazione meccanica che garantirà il ricambio d’aria continuo senza dover aprire le finestre. Accanto alle aule standard, ci saranno tre aule speciali: una per le attività artistiche, una “morbida” il rilassamento e l’inclusione e una dedicata a laboratori scientifici.

Ampio spazio sarà riservato anche agli ambienti comuni: una biblioteca con terrazza affacciata sull’esterno, una mensa luminosa con vetrate, un’agorà per attività collettive e una grande palestra, progettata per essere utilizzata anche al di fuori dell’orario scolastico e già predisposta per la pallavolo. Un intervento specifico verrà fatto per ridurre al minimo la propagazione del rumore verso le aule.

Durante la visita odierna, docenti e amministratori hanno percorso tutti gli spazi del cantiere, accompagnati dai tecnici che hanno illustrato nel dettaglio le caratteristiche del progetto. Ogni giorno sul cantiere sono al lavoro in media 25 persone, tra operai, impiantisti e tecnici, con punte che arrivano fino a 40 addetti nelle fasi più intense.

La nuova scuola Rodari rappresenta un investimento da 11,2 milioni di euro – finanziati da Regione Lombardia, Ministero dell’Istruzione e Comune di Saronno – senza ricorrere a mutui.

