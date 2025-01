VARESE – Quella che si è appena conclusa è stata una notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, impegnati in oltre 20 interventi per affrontare diverse emergenze durante i festeggiamenti di Capodanno.

Gli interventi sono iniziati già alle 20 del 31 dicembre, quando una squadra è intervenuta a Mercallo, in via Torino, per un incendio che ha coinvolto sterpaglie e ramaglie. La rapidità dell’azione ha evitato che le fiamme si propagassero al bosco vicino.

Con l’arrivo della mezzanotte, i vigili del fuoco si sono trovati a fronteggiare situazioni più complesse. A Oggiona con Santo Stefano, in via Falcone, le fiamme hanno distrutto tre autovetture posteggiate. Poco dopo, a Clivio, un incendio ha invaso un’abitazione, costringendo i soccorritori a utilizzare tecniche SAF per trarre in salvo un’anziana di 83 anni rimasta bloccata sul balcone a causa del fumo.

Nella stessa notte, le squadre sono intervenute a Gallarate, in via Boschina, per un vasto incendio boschivo. L’operazione ha richiesto l’impiego di moduli antincendio e autopompe da Somma Lombardo, Busto Arsizio e altre località.

A Somma Lombardo, in via Milano, un incendio in una cantina ha visto impegnati diversi mezzi, tra cui autopompe da Somma Lombardo, Ispra e Tradate, un’autobotte da Busto Arsizio e il carro aria di Varese.

Oltre agli episodi più rilevanti, la notte è stata caratterizzata da numerosi piccoli incendi, causati principalmente da petardi e fuochi d’artificio, che hanno coinvolto cassonetti, siepi, alberi e cartoni. Nonostante la molteplicità delle emergenze, non si registrano feriti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti