SARONNO – Alle 10,29, con la formula in latino pronunciata da papa Leone XIV, Carlo Acutis, già patrono degli studenti di Saronno, è stato proclamato santo. Durante la celebrazione sul sagrato della Basilica di San Pietro, il Pontefice ha canonizzato Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis: “Dichiariamo e definiamo Santi i Beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis e li iscriviamo nell’Albo dei Santi, stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i Santi”. Subito dopo, l’incenso è stato offerto per la venerazione delle reliquie.

A Roma la messa di canonizzazione è iniziata alle 10. Hanno concelebrato 1.700 sacerdoti, con 36 cardinali e 270 vescovi. Presenti delegazioni ufficiali dall’Italia, dalla Gran Bretagna, dalla Polonia e dall’Ordine di Malta. In contemporanea, ad Assisi, centinaia di fedeli hanno seguito i riti formando lunghe code davanti al Santuario della Spogliazione, dove è esposta la teca con il corpo del nuovo Santo, il “santo dei millennial”, patrono di internet.

Carlo Acutis, beatificato ad Assisi nel 2020, è stato riconosciuto santo dopo il vaglio di due miracoli attribuiti alla sua intercessione: la guarigione di un bambino in Brasile e quella di una ragazza in Costa Rica. La sua storia, segnata dalla morte a 15 anni e da una fede concreta, continua a richiamare testimonianze e devozione soprattutto tra i giovani.

Anche la comunità saronnese ha dedicato momenti di preghiera e partecipazione. Dal venerdì 5 si svolge il triduo in onore di Carlo Acutis, con la “Cassetta della posta” per raccogliere intenzioni, richieste e testimonianze. Ogni giorno alle 17,20 è prevista l’esposizione solenne della reliquia, l’affidamento dei messaggi e la recita del rosario.

Oggi, giorno della canonizzazione, il programma locale prevede alle 11,15 l’esposizione solenne della reliquia e il canto del “Te Deum”, seguiti alle 11,30 dalla messa solenne. Al termine, i fedeli potranno compiere il gesto del bacio della reliquia. Un calendario pensato per accompagnare la città in un passaggio storico: la proclamazione a santo di Carlo Acutis, giovane testimone che a Saronno è già riferimento per studenti, educatori e famiglie.

