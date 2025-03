SARONNO – Oggi per Carnevale tantissimi giovani e famiglie hanno affollato le vie per assistere alla tradizionale sfilata, che ha preso il via alle 14,30 in via Carlo Porta, dove hanno fatto il loro ingresso i due carri allegorici di Cirimido: quello delle api e quello del circo. Entrambi sono stati tra i protagonisti più fotografati e applauditi della giornata.

La sfilata ha ufficialmente preso il via alle 15, snodandosi lungo le vie del centro, reso pedonale per l’occasione grazie all’intervento della polizia locale, con la collaborazione della protezione civile, dei City Angels e dell’Associazione nazionale carabinieri. Oltre ai carri, il corteo ha visto la partecipazione delle scuole cittadine, dalla Rodari alla Collodi, che si sono ispirate al mondo circense con tanti piccoli clown che hanno strappato sorrisi e applausi lungo il percorso.

Ad accompagnare il corteo ci sono stati anche i musicisti della Banda di Saronno con il gruppo Crazy Dog, che hanno dato ritmo alla festa, e la Caronno Academy Parade, che ha coinvolto il pubblico con le sue esibizioni. Immancabili le majorette, che insieme alla banda di Cernusco hanno portato coreografie spettacolari. Tra i momenti più suggestivi della giornata, le eleganti maschere veneziane curate da Nadia di Lazzate, che hanno aggiunto un tocco di fascino e mistero alla manifestazione.

Ha lasciato tutti a bocca a aperta per l’originalità della proposta e la cura dei costumi il gruppo della comunità filippina.

Applauditissimi anche Re Amaretto e Regina Granella, accompagnati dalla loro corte, che hanno sfilato tra la folla portando con sé l’allegria del Carnevale saronnese. Piazza Libertà si è trasformata nel cuore pulsante della festa, con spettacoli di trapezisti che hanno incantato grandi e piccoli, alternandosi con l’intrattenimento targato Pro Loco. Musica, balli e tanta energia hanno animato la piazza fino alla fine dell’evento, regalando a tutti i presenti un pomeriggio di puro divertimento e spensieratezza.

