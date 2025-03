SARONNO – Tanti bambini e famiglie all’oratorio Prealpi della Parrocchia Sacra Famiglia: una festa celebrata lo scorso sabato 1 marzo, con tante maschere colorate, coriandoli, bolle di sapone e caramelle. Un pomeriggio all’insegna della gioia e del divertimento, in cui i più piccoli hanno potuto scatenarsi tra giochi e musica.

Gli animatori hanno organizzato un programma speciale con giochi di gruppo e musica coinvolgente, per far vivere a tutti un’atmosfera di allegria e spensieratezza. Uno dei momenti più attesi è stata la premiazione dei migliori costumi: ogni partecipante è stato invitato a indossare il proprio abito più bello e originale, sfoggiando travestimenti creativi e fantasiosi.

Tra le maschere presenti, non sono mancati gli animali più amati dai bambini, come tigri, leoni e farfalle, insieme ai classici travestimenti da principesse e supereroi, con tante varianti di Batman, Spider-Man e Wonder Woman. Ma c’erano anche pirati, streghe, clown e personaggi dei cartoni animati, tutti pronti a sfilare e divertirsi insieme.

Tanti i partecipanti che si sono presentati per i giochi e le attività, soprattutto i più piccoli si sono messi in gioco per un momento spensierato e di festa. Un’occasione speciale per stare insieme e celebrare il carnevale in allegria, tra sorrisi e voglia di divertirsi.

