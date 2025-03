CERMENATE – Complice il bel tempo domenicale, grandissimo successo per la sfilata del carnevale di Cermenate, che ha richiamato tantissima gente, sia del paese che dalle località del circondario. Chi si sono trovati davanti tante persone in maschera e gli splendidi carri allegorici che erano stati allestiti per l’occasione.

Coriandoli e tanti divertimenti sono stati gli ingredienti di questa riuscita manifestazione, che ormai rappresenta un appuntamento tradizionale per tanti cittadini.

Anche nella zona di Saronno si scaldano i motori; la maggior parte deglio eventi del carnevale si terranno nel prossimo fine settimana.

(foto: alcune immagini del carnevale di Cermentate. In una domenica soleggiata, sono stati in tanti a recarsi in paese per assistere alla manifestazione, particolarmente riuscita)

03032025