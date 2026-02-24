SARONNO – Dietro il successo del Carnevale c’è il lavoro di squadra della Pro loco Saronno, che ha coordinato organizzazione, logistica e animazione di una festa che ha chiamato tantissime famiglie nel cuore della città.

Dietro la festa, fatta di colori, musica e momenti per tutte le età, c’è stato un lungo lavoro di preparazione e coordinamento, reso possibile dall’impegno dei volontari e dalla collaborazione con il Comune, le associazioni e le realtà del territorio.

Insomma il Carnevale di Saronno è il risultato di un grande lavoro di squadra e della passione dei nostri volontari hanno rimarcato i portavoce del sodalizio durante le fasi finali della sfilata che ha visto un Miro Fresc mattatore in veste di cappellaio matto, una padrona di casa sul palco Cinzia Maestrali e il deus ex machina Gigi Biffi impegnato nella gestione operativa dell’evento.

