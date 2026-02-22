SARONNO – Oltre venti immagini per raccontare l’energia, i colori e l’entusiasmo del Carnevale che sabato 21 febbraio ha animato il centro cittadino. La fotogallery firmata da Edio Bison restituisce l’atmosfera di una festa partecipata, vissuta tra sorrisi, musica e coriandoli.

Protagonisti degli scatti sono bambini, famiglie e gruppi mascherati che hanno sfilato lungo le vie del centro, trasformate per un pomeriggio in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dai costumi autoprodotti alle interpretazioni più elaborate, non sono mancati personaggi delle fiabe, carte da gioco, ballerini, gruppi a tema e travestimenti originali capaci di attirare sguardi e applausi.

Le fotografie raccontano anche il coinvolgimento delle associazioni, delle scuole e delle realtà locali che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, confermando il Carnevale come uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità.

Una raccolta di immagini che conserva il clima di festa e condivisione che ha caratterizzato l’edizione di quest’anno.

