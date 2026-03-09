CARONNO PERTUSELLA – Un mare giallo di cartoncini alzati in tribuna e uno striscione con una parola chiara: “Rispetto sempre”. Così ieri, sabato 8 marzo, allo stadio di Caronno Pertusella la Festa della Donna è diventata un momento condiviso tra sport, istituzioni e comunità.

L’iniziativa si è svolta prima della partita con il coinvolgimento della società Caronnese, delle squadre e del pubblico presente sugli spalti. Fin dall’apertura dei cancelli si percepiva un clima particolare: i cartoncini gialli passavano di mano in mano tra tifosi e famiglie, pronti per il momento simbolico preparato dagli organizzatori.

Quando la speaker ha invitato il pubblico ad alzarli, la tribuna si è colorata di giallo. Un gesto semplice ma carico di significato, accompagnato dall’apertura dello striscione con la scritta “Rispetto sempre”. Un messaggio chiaro contro ogni forma di violenza e discriminazione.

In campo le squadre sono entrate con un fiore, mentre il settore giovanile della Caronnese ha partecipato alla cerimonia, ricordando come il valore del rispetto si costruisca anche attraverso l’esempio dato ai più giovani.

Presente anche il sindaco di Caronno Pertusella, Marco Giudici, che ha sottolineato l’importanza del ruolo delle istituzioni: “Lo sport è uno dei luoghi in cui si costruisce la cultura del rispetto. Giornate come questa ricordano che la parità e la tutela dei diritti devono essere un impegno quotidiano”.

A ribadire il valore dell’iniziativa anche l’avvocato Riccardo Gioia, presidente della Caronnese Women: “Il contributo delle donne è fondamentale nella vita del nostro club e nello sport. Eventi come questo aiutano a tenere alta l’attenzione su un tema che riguarda tutta la comunità”.

La cerimonia si è conclusa con la foto finale a centrocampo, che ha riunito in un’unica immagine giocatori, giovani del settore giovanile, dirigenti, istituzioni e tifosi.

All’iniziativa ha partecipato anche Perfetti Van Melle con una speciale activation del brand Goleador. Un ringraziamento è stato rivolto anche ad Antonio Luongo per il contributo alla realizzazione dell’evento.

Una giornata che ha unito sport e comunità attorno a un messaggio semplice e diretto: “Rispetto sempre”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09