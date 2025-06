CARONNO PERTUSELLA – Quattro appuntamenti organizzato dalla Pro Loco di Caronno Pertusella per i più piccoli: quattro laboratori per bambini che mischiano l’uso della creatività e della fantasia all’arte e al teatro.

Il primo appuntamento, “La fabbrica delle farfalle”, è stato un successo: i bambini hanno partecipato numerosi e con interesse alla lettura teatrale di Sara Ghioldi, lasciandosi catturare dal contesto scenografico e alla tranquillità del parco di via Avogadro. A seguire, hanno tutti avuto modo di scatenare la propria creatività con un laboratorio artistico.

Il prossimo appuntamento si terrà venerdì 13 giugno, alle 17.30, sempre al parco: questa volta conosceranno la compagnia teatrale del teatro del Corvo, con cui realizzeranno uccellini e poesia. Un evento dal titolo “Un filo di volo”.

Ultimi due appuntamenti fissati per venerdì 20 e venerdì 27 giugno, entrambi alle 17.30 al parco: “gli Spaventapaure”, laboratorio di disegno e di creazione di pupazzi “magici” che scacciano ogni paura, con il teatro del Corvo, e “Jurassic Art”, lettura teatrale e laboratorio artistico inspirati al lavoro di Bruno Munari, con Sara Ghioldi.

Per informazioni è possibile contattare Pro Loco con una mail all’indirizzo [email protected], o rivolgendosi al bar del parco di via Avogadro.

