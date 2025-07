CARONNO PERTUSELLA – Anche Caronno Pertusella si è aggiunto ieri 27 luglio ai comuni che hanno aderito alla manifestazione “Rumore per Gaza” lanciata nei propri canali social da Gaza Last Day e promossa a Caronno dall’Anpi, la parrocchia e l’amministrazione comunale. A esser presenti in piazza Aldo Moro, oltre ai numerosissimi cittadini, anche il sindaco Marco Giudici, il presidente dell’Anpi Caronno Massimiliano Caselli, la Croce Azzurra, diversi componenti dell’amministrazione comunale e la consigliera provinciale Alessandra Agostini. Le foto scattate durante la manifestazione.

