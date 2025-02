CARONNO PERTUSELLA – Posizionati nelle nicchie destinate al booksharing, ai lati dell’ingresso del palazzo comunale, i due pannelli decorativi dell’associazione cittadina Fare Arte. Si è tenuta ieri, sabato 15 febbraio, l’inaugurazione delle due opere di oltre due metri di altezza e raffiguranti temi legati alla lettura e all’infanzia, ispirandosi a frasi celebri dello scrittore Daniel Pennac e della pedagogista Maria Montessori.

Presente all’inaugurazione l’artista, Angelo Ariti, il maestro dell’associazione, Vanni Saltarelli, il sindaco Marco Giudici e l’assessore alla Cultura Cinzia Banfi.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per aver scelto i miei bozzetti – così ha commentato l’artista, Angelo Ariti – Ma questa occasione è stata preziosa non solo per me: l’associazione intera, tutti i soci, è stata coinvolta in questo progetto, le loro idee sono oggi messe in mostra perché tutti possano vederle.”

I pannelli, infatti, sono stati realizzati a seguito di una selezione: ogni artista dell’associazione ha presentato due bozzetti. La scelta dell’amministrazione è caduta su quelli di Angelo Ariti, ma tutti gli altri candidati sono esposti in municipio in una mostra temporanea, inaugurata contestualmente ai due pannelli. La mostra sarà visitabile per due settimane, negli orari di apertura del municipio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti