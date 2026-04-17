CARONNO PERTUSELLA – Lo scorso fine settimana Caronno Pertusella è stata animata dai festeggiamenti per i 130 anni di attività dell’Academy Parade Band. Due giornate dedicate alla musica e alla condivisione hanno coinvolto cittadini e appassionati, celebrando una realtà storica del territorio.

All’evento ha preso parte come ospite d’onore la banda di Musikverein Aitrach, proveniente dalla Germania, con cui l’associazione mantiene da tempo un solido legame di amicizia e collaborazione. La manifestazione ha visto inoltre la partecipazione di numerosi gruppi musicali, tra cui le bande di Rovello Porro, Tione, Villa Cortese e la Biedizzole Marching Band, insieme alle majorettes.

Le celebrazioni si sono svolte all’insegna della partecipazione e dello scambio culturale, offrendo momenti di musica dal vivo e occasioni di incontro tra realtà diverse. Un’esperienza che ha confermato il valore aggregativo della musica, come sottolineato anche dagli ospiti tedeschi, che hanno ricordato come i confini possano dividere, mentre la musica riesce a unire.

L’anniversario rappresenta un traguardo significativo per l’associazione, che continua a essere un punto di riferimento culturale e sociale per la comunità locale.

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