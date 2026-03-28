CARONNO PERTUSELLA – Nella mattina di oggi 28 marzo, si è svolta nel cortile della scuola primaria Ignoto Militi di Caronno Pertusella l’inaugurazione con il simbolico taglio del nastro che ha ufficialmente aperto la nuovissima mensa scolastica dell’istituto che, dopo le vacanze di Pasqua, accoglierà centinaia di bambini e docenti in un momento di convivialità quotidiana. Ecco le fotografie scattate durante l’evento inaugurale.

L’articolo completo