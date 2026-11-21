SARONNO – Tre artisti, tre linguaggi espressivi e una riflessione condivisa sul valore dell’accoglienza, dell’incontro e del cambiamento. Sono entrati nel vivo sabato 14 novembre gli eventi organizzati per celebrare il decimo anniversario di Casa di Marta, con l’inaugurazione della mostra d’arte “Oltre la soglia”, che presenta le opere di Fabrizio Vendramin, Carlo Colombo e Amelio Meini. Tre artisti che hanno interpretato il tema secondo le diverse abilità artistiche, dal figurativo all’astratto, all’impressionismo, seguendo la personale sensibilità.

Ad introdurre i visitatori alla mostra, le letture di brani d’autore selezionati e interpretati da Massimo Beneggi e Donatella Cattaneo, che hanno sottolineato: “Questa mostra nasce dal coraggio silenzioso di chi decide di non stare fermo. Le opere sono come soglie aperte, non chiedono di essere capite ma di essere attraversate. Alcune vi accoglieranno con delicatezza, altre vi spingeranno un un po’ più in là, altre vi faranno sentire quel brivido sottile che nasce quando si entra in un territorio nuovo. Perché oltre la soglia, qualsiasi soglia c’è sempre un cambiamento. Entrate con passo leggero, ma con lo sguardo aperto”.

La mostra è visitabile fino al 21 novembre.

Casa di Marta, quasi 250 persone per il ritorno di don Paolo Alliata: un pomeriggio dedicato alla spiritualità di San Francesco

Nell’ambito delle celebrazioni per il decimo anniversario della struttura, un incontro tra fede, letteratura, filosofia e arte per riscoprire il messaggio universale del Santo di Assisi. Domenica 15 novembre grande partecipazione e intensa spiritualità hanno animato la Casa di Marta in occasione del ritorno di don Paolo Alliata, protagonista di un incontro dedicato alla figura di San Francesco

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