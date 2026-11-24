CASTIGLIONE OLONA – Un intero pomeriggio dedicato ai diritti dei più piccoli, allo stare insieme e al sostegno verso chi affronta momenti difficili. Sabato 21 novembre la comunità di Castiglione Olona si è ritrovata per celebrare la Giornata dell’infanzia e dell’adolescenza, dando vita a una manifestazione capace di unire il divertimento delle famiglie a un importante messaggio educativo e sociale.

La grande novità di questa edizione è stata l’arrivo del cinema sferico, una struttura immersiva che ha riscosso grande successo grazie a tre proiezioni e un cortometraggio, accompagnando grandi e piccoli in un percorso fatto di immagini, fantasia e scoperta. Attorno a questa attrazione principale, il programma ha offerto tantissimi spunti per ogni fascia d’età, spaziando dai laboratori creativi alle letture animate, fino ai giochi educativi, alle esperienze sensoriali, alla musica e alle attività all’aperto.

Oltre al lato ludico, l’iniziativa ha assunto un forte valore benefico: tutte le offerte raccolte durante il pomeriggio sono state infatti devolute alla fondazione Giacomo Ascoli, da anni in prima linea per supportare i bambini e le famiglie alle prese con le patologie oncoematologiche pediatriche.

La riuscita dell’evento è stata resa possibile da una fitta rete di collaborazione sul territorio che ha visto lavorare fianco a fianco associazioni, cooperative, volontari e realtà educative. Un ruolo speciale lo ha avuto l’istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni, con i docenti e gli alunni impegnati nella realizzazione di una mostra dedicata proprio ai diritti dei bambini.

Come ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali e all’istruzione Caterina Valle Zaninoni, celebrare l’infanzia attraverso la condivisione e la solidarietà significa ribadire che ogni bambino merita di essere ascoltato, protetto e accompagnato nella crescita, affinché nessuna famiglia si senta mai lasciata sola.

(foto dell’evento)

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