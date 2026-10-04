CASTIGLIONE OLONA – Un museo più accessibile, inclusivo e multimediale, capace di valorizzare la propria storia utilizzando anche nuovi strumenti per raccontarla. È il progetto “Evoluzioni”, il nuovo percorso del Museo civico di Palazzo Branda Castiglioni di piazza Garibaldi, presentato ieri alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e di numerosi ospiti. L’iniziativa ha rappresentato l’occasione per scoprire la nuova impostazione del percorso museale, pensata per rendere la visita più coinvolgente e consentire di conoscere e vivere Palazzo Branda attraverso modalità rinnovate, senza perdere il legame con la storia e il patrimonio dell’edificio.

Dopo la presentazione e la visita, l’appuntamento è proseguito al Belvedere di Palazzo Branda, affacciato sul borgo e circondato dal giardino romantico. Qui si è tenuto un momento conviviale con l’aperitivo curato dalla Cooperativa San Carlo di Tradate e l’accompagnamento musicale di Roberto Villa. Numerosa la rappresentanza istituzionale. A fare gli onori di casa il sindaco Giancarlo Frigeri, erano presenti il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il consigliere regionale Emanuele Monti, il consigliere provinciale Mattia Premazzi, il deputato Stefano Candiani e il vicepresidente del Comitato europeo delle Regioni Matteo Bianchi.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato anche professionisti, collaboratori, relatori e tutte le realtà che hanno partecipato alla preparazione del progetto e della giornata inaugurale, oltre ai visitatori che hanno voluto scoprire in anteprima il nuovo percorso.

«Evoluzioni nasce dalla nostra storia, ma guarda al futuro», è il messaggio con cui il Comune ha sintetizzato il progetto. L’obiettivo è fare di Palazzo Branda un museo sempre più accessibile e coinvolgente, utilizzando anche le nuove possibilità offerte dalla multimedialità per raccontare uno dei principali patrimoni storici e culturali di Castiglione Olona.

(foto Comune Castiglione Olona)

03102026