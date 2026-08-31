CASTIGLIONE OLONA – Ai piedi della Collegiata di Castiglione Olona si è rinnovato anche quest’anno un rito antico e prezioso: la vendemmia del vigneto curato con passione da Francesco Nutricati e dalla moglie Franca, insieme a un gruppo di volontari, al sindaco Giancarlo Frigeri e al direttore della Collegiata Dario Poretti.

A raccontare la giornata è l’assessore alle politiche sociali e istruzione Caterina Valle Zaninoni. “Non è stata soltanto una giornata dedicata alla raccolta dell’uva, ma un momento autentico di comunità, condivisione e amore per il territorio. Un gesto semplice, ma ricco di significato, che racconta il desiderio di mantenere viva una tradizione che affonda le sue radici nella storia di Castiglione Olona” .

Da circa quindici anni, grazie alla dedizione della famiglia Nutricati, questo vigneto è tornato a vivere e a produrre uva destinata alla vinificazione del Merlot. “Un piccolo patrimonio del territorio che, stagione dopo stagione, viene custodito con cura e restituito alla comunità” sottolinea l’assessore.

Quest’anno, complice un’estate particolarmente calda, la vendemmia è stata anticipata: i grappoli hanno raggiunto prima la piena maturazione, facendo ben sperare per la qualità del vino che nascerà da questa raccolta.

“Abbiamo svolto tanto lavoro, ma sono soddisfatto e convinto che quest’anno otterremo un vino di ottima qualità” racconta Francesco Nutricati, con la soddisfazione di chi sa che dietro ogni grappolo raccolto ci sono impegno, pazienza e passione.

E proprio la passione è il filo conduttore di questa esperienza. “Custodire un vigneto significa anche custodire la memoria di un luogo, tramandare saperi e creare occasioni per stare insieme” aggiunge Valle Zaninoni.

“Il mio ringraziamento va a tutti gli amici che hanno condiviso con me e Franca questa bella esperienza” conclude Francesco Nutricati.

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