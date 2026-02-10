SARONNO – “Passeggiata” nei boschi tra Saronno e Ceriano Laghetto per Dante Cattaneo, ex sindaco di Ceriano, insieme ad alcuni volontari civici. L’esponente della Lega ha segnalato la presenza di nuove piazze di spaccio e una situazione di degrado diffuso, con rifiuti e materiale abbandonato.

Secondo Cattaneo lo spaccio, nonostante le bonifiche degli anni scorsi, sarebbe tornato a pochi passi dalle abitazioni e continuerebbe a generare episodi sempre più gravi, come la recente sparatoria costata la vita a un giovane. Durante il sopralluogo è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: i carabinieri, intervenuti sul posto, avrebbero sequestrato anche sostanza stupefacente. Nel suo intervento Cattaneo ha chiesto misure più incisive sul fronte della sicurezza.

