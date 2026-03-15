SARONNO – Dopo l’esperienza della partita della partita Italia-Germania alle Olimpiadi a supporto dell’atleta saronnese Greta Niccolai, la consigliera comunale saronense Cecilia Cavaterra torna sugli spalti per assistere alle semifinali paraolimpiche Stati Uniti-Repubblica Ceca dell’hockey: le squadre paralimpiche di hockey, infatti, sono comunemente miste, ma entrambe le nazionali in campo sono composte interamente da uomini.

“Gli atleti sono eccezionali. Vedere come si preparano e come affrontano le difficoltà con lo spirito dello sport è una lezione per tutti. Ci sono tantissime scuole e ragazzi”, commenta la saronnese. “Un tifo meraviglioso: le tifoserie si sono abbracciate alla fine, supportandosi a vicenda per i successi delle proprie squadre. Allo stesso modo anche gli atleti hanno dimostrato fair play nonostante la partita sia stata agguerrita. E’ una bellissima esperienza vedere in campo giovani che nella vita hanno visto dante difficoltà, ma hanno avuto modo di realizzare sogni”.

La partita si è chiusa con un 6 a 1 per la squadra statunitense, che ha dominato il campo, come da prognostico.

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