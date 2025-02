SENAGO – Celeste, la verniciatore di Senago, ha portato un tocco di simpatia e determinazione sul piccolo schermo, partecipando a L’Eredità il quiz preserale di RaiUno condotto da Marco Liorni.

Durante il gioco, Celeste si è distinta per la sua preparazione e il suo spirito combattivo, affrontando con sicurezza domande di cultura generale che spaziavano dalle razze di gatti alle avventure di James Bond, il celebre 007. La sua partecipazione è stata un esempio di come un sorriso e una buona dose di preparazione possano fare la differenza anche in un contesto così competitivo.

Nonostante l’ottima prestazione, Celeste ha visto sfumare la possibilità di accedere al triello, il momento decisivo del quiz.

Nel saluto finale, Celeste ha voluto condividere un aspetto della sua vita quotidiana, raccontando con orgoglio il suo lavoro di verniciaore, unica donna in un’azienda composta esclusivamente da uomini. Non sono mancati i saluti al compagno Claudio e alla figlia Angelia, che sicuramente hanno seguito con emozione questa avventura televisiva.

