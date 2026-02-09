SARONNO – Una serata di grande valore educativo, umano e solidale ha visto protagonista il collegio Arcivescovile Castelli di Saronno con l’evento “Una stella per Betlemme”, cena benefica ideata dal rettore del collegio a sostegno del college di Betlemme.

L’iniziativa ha incarnato in modo particolarmente significativo uno dei principi che da sempre guidano la vita del collegio Castelli, spesso ricordato dal rettore con una frase semplice ma profonda: “non si lascia indietro nessuno”. Un principio che, in questa occasione, ha assunto un respiro nuovo e internazionale, andando oltre i confini del collegio per trasformarsi in gesto concreto di vicinanza e responsabilità verso una comunità lontana, ma profondamente legata dagli stessi valori educativi.

La serata ha messo in luce la qualità formativa del Collegio Castelli, capace di coniugare l’eccellenza didattica con una solida formazione umana e valoriale, educando i ragazzi non solo a una professione, ma a uno sguardo attento all’altro, al mondo e alle sue fragilità.

Protagonisti dell’evento sono stati lo chef Davide Oldani e gli studenti della classe quinta dell’indirizzo alberghiero, che hanno cucinato insieme vivendo un’esperienza formativa intensa e autentica, in cui competenza tecnica, lavoro di squadra e senso del servizio si sono intrecciati. Il successo dell’iniziativa è stato immediato e straordinario: tutti i posti disponibili sono andati esauriti in soli 23 minuti, segno di una forte partecipazione e di una profonda attenzione da parte della comunità.

Di grande significato il collegamento in diretta con Betlemme, durante il quale frate Giorgio, direttore del College di Betlemme, ha portato la sua testimonianza, rendendo ancora più tangibile il valore educativo e solidale della serata.

Lo chef Oldani ha voluto vivere l’esperienza in modo pieno, uscendo in sala, raccontando il proprio percorso di vita e, soprattutto, condividendo il lavoro in cucina con i ragazzi, dialogando con loro e ispirandoli nel loro cammino futuro. Un incontro che ha rappresentato per gli studenti non solo un momento di alta formazione professionale, ma anche un esempio concreto di umanità, passione e responsabilità nel lavoro.

Fondamentale il contributo dei docenti dell’indirizzo alberghiero del collegio Castelli, che hanno reso possibile un’esperienza educativa completa, in cui la formazione tecnica si intreccia con la crescita personale e con la consapevolezza che il proprio talento può diventare strumento di bene.

Al termine della serata, il Rettore ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’iniziativa, annunciando che “Una stella per Betlemme” sarà la prima di altre serate simili, coinvolgendo chef stellati che cucineranno insieme agli studenti. Un percorso pensato per mostrare come il lavoro culinario, inteso come arte del prendersi cura e del nutrire gli altri, possa contribuire in molti modi a rendere migliore il mondo.

Una serata che ha dato forma concreta a un messaggio educativo chiaro: non si lascia indietro nessuno, né dentro il Collegio né fuori dai suoi confini, perché la formazione autentica passa anche dalla capacità di sentirsi parte di una comunità più grande, aperta al mondo.

