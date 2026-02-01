SARONNO – Ci sono traguardi che superano il semplice scorrere del tempo per diventare patrimonio di un’intera comunità: è il caso di Ines Parini, che nella giornata di giovedì 15 gennaio, ha tagliato l’invidiabile traguardo dei 100 anni. Nata nel 1926 a Milano, con il cuore orgogliosamente legato al quartiere di Baggio, Ines è diventata garbagnatese di adozione, prima di approdare a Saronno dove oggi è ospite della casa di cura Sant’Agnese.

Proprio tra le mura della struttura di via Legnani si è svolta una festa carica di calore, organizzata con estrema cura dal personale sanitario e assistenziale, descritto dai familiari come un esempio di grande professionalità e profonda umanità. A rendere omaggio alla neo-centenaria è intervenuta anche la sindaca di Saronno, Ilaria Maria Pagani, accompagnata da un rappresentante della polizia locale, portando i saluti dell’intera amministrazione cittadina e alcuni omaggi floreali.

Ines è descritta da chi la conosce come una donna di estrema dolcezza. La sua è una storia fatta di legami indissolubili: è stata sposa di Giorgio per ben settant’anni, un lungo cammino interrotto solo cinque anni fa quando il marito si è spento all’età di 93 anni. Oggi Ines continua a essere il pilastro di una famiglia numerosa e affettuosa, composta da due figli, tre nipoti e quattro bisnipoti.

Tra i presenti alla festa, particolarmente toccante è stata la vicinanza con la figlia Cristina, a cui Ines è legatissima. Nonostante il secolo di vita, la festeggiata affronta le giornate con serenità, dichiarandosi felice della sua attuale sistemazione alla Sant’Agnese, che considera ormai a tutti gli effetti la sua vera casa.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti