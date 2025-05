CERIANO LAGHETTO – I bambini hanno dato lezione, ancora una volta, a quanti continuano imperterriti a sporcare strade, aiuole e campagna con i loro rifiuti abbandonati. Per i più piccoli è stato un gioco fortemente educativo, per chi inquina resta la vergogna: oltre 40 sacchi di rifiuti di vario genere raccolti durante il mattino nella “Giornata ecologica” promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Gelsia Ambiente, Brianzacque, Protezione civile e Comitato genitori. Tra i rifiuti abbandonati in campagna anche 4 pneumatici. Oltre un centinaio i partecipanti all’evento, che sono stati divisi in quattro squadre, assegnando a ciascuna una zona del paese da ripulire con scope, palette e sacchi forniti dagli organizzatori. Al termine delle operazioni di pulizia, tutti i partecipanti all’evento si sono trasferiti alla Collina delle Meraviglie per il pranzo preparato da Pro Loco Ceriano Laghetto e iBbq Italia. Nel pomeriggio, l’area attrezzata di via Monte Rosa è stata teatro anche di laboratori sul tema del riciclo dei materiali, promossi dalla Biblioteca comunale. Qui poi, alla presenza del Sindaco Massimiliano Occa, ci sono state le premiazioni per tutti i partecipanti ed un premio speciale per i componenti della squadra gialla, vincitrice della sfida sulla raccolta di rifiuti.

“I ragazzi sono stati straordinari, e il risultato più bello che portiamo a casa non è solo una Ceriano più pulita, ma soprattutto più consapevole” -commenta l’Assessore all’Ambiente, Thomas Nisi.

“Tutti e tutte, con il proprio contributo, hanno trasformato questa giornata in un momento di comunità vero. Il nostro pianeta ha bisogno di gesti concreti, ma anche di occasioni per imparare a volergli bene insieme”.