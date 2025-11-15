CERIANO LAGHETTO – Si è tenuto lo scorso 13 novembre il secondo appuntamento di “Hot Talks – La cultura che scalda“: la rassegna in quattro serate nella sala consiliare del municipio, organizzate dall’amministrazione comunale, per esplorare temi attuali e stimolanti in un clima informale e accessibile. La rassegna nasce per dare spazio alla conoscenza come esperienza condivisa, trasformando la cultura in un momento piacevole da vivere insieme, con contenuti che sappiano riscaldare, proprio come una bevanda fumante in una serata d’autunno.

Protagonista della serata la musica d’autore italiana e la storia del Premio Tenco, approfondita da Antonio Silva, già sindaco di Ceriano Laghetto e figura legata da anni alla manifestazione. Ad immortalare la serata con l’obiettivo della sua macchina fotografia, il fotografo saronnese Edio Bison.

Il prossimo 20 novembre si passerà all’arte raccontata attraverso quattro grandi artiste (Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Louise Bourgeois e Niki de Saint Phalle) con l’intervento dell’educatrice museale Simona Bianchi. L’ultimo appuntamento, il 27 novembre, sarà dedicato al benessere visto in chiave olistica, con la psicoterapeuta Giulia Colombo e la dietista Simona Ferrari che guideranno una riflessione sul rapporto tra mente, corpo e alimentazione.

(foto di Edio Bison)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09