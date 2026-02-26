CERIANO LAGHETTO – Il Carnevale a Ceriano Laghetto è stato un successo: si è registrata una grande partecipazione di pubblico e il coinvolgimento di molti bambini ma anche di ragazzi e adulti che hanno dato sfogo alla fantasia, proponendo costumi e maschere originali e divertenti. Un festoso corteo ha attraversato le strade del centro cittadino, con partenza dell’oratorio di via San Francesco. Molte le persone presenti lungo le strade a sorridere dei travestimenti, spesso faticando a riconoscere i protagonisti della sfilata. Il corteo ha fatto poi rientro di nuovo in oratorio, dove, grazie anche alla bella giornata di sole, la festa ha potuto proseguire all’aperto regalando ulteriore divertimento.

Molto apprezzata l’animazione proposta durante la sfilata e poi alla festa conclusiva con Matteo, vero mattatore dell’evento, prima sui trampoli e poi con spettacoli di magia “scientifica”, oltre che nel ruolo di presentatore della sfilata delle maschere: insieme al suo staff ha saputo coinvolgere e divertire grandi e bambini.

Durante la festa conclusiva in oratorio sono stati premiati i cartelloni più belli realizzati dalle scuole elementari: un contest organizzato dal Comitato Genitori, con i vincitori scelti dai ragazzi del Ccrr.

Sono state premiate anche quattro categorie di maschere. Come gruppo più numeroso è stata premiato quello che ha dato vita a “La Corte di Ceriano”, quasi una ventina tra cavalieri, principesse, unicorni, riuniti attorno a un vero e proprio castello su carretto. Come maschera più piccola sono stati premiati due gemellini di appena due mesi, vestiti da apetta e coccinella. Premio miglior maschera fai-da-te assegnato al brillante “Lampione umano”, mentre come maschera più originale è stato premiato un divertentissimo “Mocio Vileda”.

Doverosi i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale rivolti alle associazioni che hanno animato il pomeriggio: ACLA per le chiacchiere, Pro Loco per le frittelle, Comitato Genitori per cioccolata e popcorn e poi alla Scuola dell’Infanzia bilingue Papaciotti per la baby dance e all’Oratorio per l’ospitalità.

“Il Carnevale è uno dei tanti momenti in cui si vede il volto più bello di Ceriano: famiglie per strada, bambini che ridono, associazioni che collaborano e volontari che si mettono a disposizione. La partecipazione di ieri, aiutata dal bel tempo, è stata straordinaria e dimostra quanto ci sia voglia di stare insieme e vivere il paese” -ha commentato l’Assessore agli Eventi, Thomas Nisi, aggiungendo: “Un grazie sincero a tutte le realtà che hanno contribuito all’organizzazione e all’animazione del pomeriggio: quando scuola, associazioni, oratorio e famiglie lavorano insieme, il risultato non può che esser qualcosa di speciale.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09