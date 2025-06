CERIANO LAGHETTO – L’anno scolastico si è concluso venerdì scorso con una grande festa in giardino per la scuola primaria e secondaria. L’appuntamento festoso per celebrare la conclusione dell’attività didattica è stato anticipato, giovedì mattina, da un momento speciale, di grande partecipazione e commozione, per ricordare Mattia Legnani, alunno della primaria, venuto a mancare lo scorso mese di dicembre, a soli 7 anni. A lui è stata dedicata la targa targa commemorativa raffigurante un aquilone con i suoi colori preferiti, che sarà collocata nell’aula multimediale della scuola, uno degli ambienti scolastici che il bambino amava particolarmente. I compagni di classe hanno intonato due canzoni significative: “Come un pittore” dei Modà e “Come un aquilone” del Piccolo Coro dell’Antoniano, emozionando i presenti. La dirigente scolastica Maria Beatrice Murdaca, ha ricordato l’insegnamento lasciato in eredità da Mattia, entusiasta di frequentare la scuola fino agli ultimi giorni, nonostante la sofferenza.

Il giorno dopo, venerdì 6 giugno, al termine delle lezioni, dalle 12, dopo il saluto festoso all’uscita dalle classi, si è svolta la “pizzata” in allegria per i ragazzi della scuola secondaria Aldo Moro. Dalle 16 è iniziata la festa in cortile con la consegna dei regali da parte dell’Amministrazione comunale ai bambini della primaria che hanno concluso il primo anno (una scatola di pastelli) e a quelli che hanno concluso il quinto anno (calcolatrice), mentre per tutti quelli che hanno partecipato al Pedibus è stata prevista una borraccia.

Presenti alla giornata speciale anche il sindaco Massimiliano Occa, con la vicesindaca e assessora all’Istruzione, Francesca Sulis e l’assessora alla Cultura, Federica Manno. Protagoniste dell’evento, perfettamente coordinato dal Comitato Genitori presieduto da Chiara Mosca, sono state anche diverse associazioni sportive cerianesi, tra cui Asd Ceriano Laghetto Calcio, Gs Dal Pozzo Volley, Asd Fudochi Karate, Asd Braves Baseball, oltre a Circolo scacchistico Ceriano Laghetto, il Club Tennis Ceriano e Croce Rossa Alte Groane. Alle 17 il momento di condivisione della merenda e poi dalle 19 la pizzata dedicata alle classi della primaria.

“E’ stata una giornata intensa e ricca di emozioni per i bambini e per i ragazzi che con la conclusione dell’anno scolastico aggiungono un passo importante nel loro cammino di formazione e di crescita” -commenta l’assessora all’Istruzione, Francesca Sulis. “Dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla perfetta riuscita dell’evento, dalla direzione didattica ai docenti, al personale della scuola, il Comitato genitori che ha svolto un lavoro straordinario, fino alle associazioni che hanno aderito all’iniziativa”.

