CERIANO LAGHETTO – Gli ospiti del centro diurno integrato Macallè di Ceriano Laghetto hanno avuto, nei giorni scorsi, la possibilità di tornare qualche ora bambini: approfittando della bella giornata di sole, i nonni hanno passato il pomeriggio sugli autoscontri.

“Grazie a Fabio e alla sua famiglia – hanno scritto sul gruppo gli organizzatori dell’uscita – che hanno reso possibile tutto questo”.

Una giornata all’insegna del sorriso e della leggerezza, che ha lasciato tutti gli anziani entusiasti.

