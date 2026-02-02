CERIANO LAGHETTO – Un incontro molto intenso e partecipato quello di mercoledì scorso a Ceriano Laghetto organizzato dal Partito Democratico. “Da Gaza al mondo” il titolo della serata che ha visto come ospiti Paolo Romano Consigliere Regionale della Lombardia e attivista sulla Global Sumud Flotilla, Vincenzo Di Paolo Capogruppo in Consiglio Provinciale per il centrosinistra brianzolo, Ilaria Scaccabarozzi sindaca di Gorgonzola, promotrice dell’appello dei sindaci “Adesso basta“, il giovane palestinese Muhammed Saleh componente del comitato Pro Palestina di Limbiate e Beatrice Zago di Attivismo Zero Sbatti.
