CERIANO LAGHETTO – Dalle bancarelle alle mostre, dalle esibizioni ai laboratori, dalla musica alle premiazioni: è stata una giornata ricca di emozioni quella vissuta domenica con la XV edizione dell’evento “Aspettando Natale”. La tradizionale manifestazione prenatalizia organizzata dall’Amministrazione comunale ha richiamato anche quest’anno tantissime persone durante tutto l’arco della giornata.

Piazza Diaz, piazza Lombardia, via Cadorna e piazzale Martiri di Odessa hanno visto una presenza continua di visitatori, attratti dalle diverse proposte, a cominciare naturalmente dai Mercatini di Natale. Per i più piccoli, oltre al trenino di Natale che ha attraversato il paese, anche l’appuntamento con l’ufficio postale del Polo Nord, dove è stato possibile consegnare le letterine a Babbo Natale. Il pomeriggio ha visto protagonista il Grinch, con una parata che ha attraversato Piazza Lombardia, dove Babbo Natale aspettava i bambini sulla sua slitta per scattare foto e ricevere abbracci. In via Cadorna, gli stand gastronomici e il Laboratorio dei Biscotti, curato dalla Pro Loco Ceriano Laghetto, hanno deliziato i visitatori, sulle note degli zampognari. Notevole successo ha riscorso il laboratorio “Sughero in Festa” che si è svolto in Biblioteca e ha guidato i partecipanti nella creazione di splendidi centrotavola natalizi. Applausi per la spettacolare esibizione di giocoleria luminosa itinerante lungo le vie del centro. La Pro Loco Ceriano Laghetto ha proposto un laboratorio di biscotti e non sono mancati gli stand gastronomici con diverse proposte per tutti i palati.

Da sottolineare anche l’iniziativa di Ibbq Italia che con lo stand gastronomico di prelibatezze cotte al barbecue ha raccolto fondi per l’acquisto di un nuovo defibrillatore da donare al Comune. “Aspettando Natale è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno a Ceriano Laghetto e anche in questa edizione non sono state deluse le aspettative, con un allestimento di proposte ricco e variegato, reso possibile anche con l’impegno e la collaborazione di diversi volontari e associazioni” – commenta l’assessore agli Eventi, Thomas Nisi. “Ancora una volta è doveroso il ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale a tutti quelli che hanno contribuito a fare di questa giornata un appuntamento di successo, in grado di coinvolgere tutti”.

Nel percorso di avvicinamento al Natale, prossima data da segnare in agenda è quella di sabato 21 dicembre, quando nella sala teatro dell’oratorio in via San Francesco è in programma il Concerto di Natale, promosso dall’Amministrazione comunale e a cura di Coro Aurora Vocal Group e Bleus Rèves Ensemble, con inizio alle 21.