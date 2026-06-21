CERIANO LAGHETO – Uno spettacolo teatrale itinerante, cinque tappe per altrettanti quadri scenici nel cuore di Ceriano Laghetto: “Viagginario” ha conquistato il pubblico domenica sera trasformando vie e piazze del paese in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’evento, inserito nella rassegna culturale “Maledetta Primavera” e nato da un progetto con la direzione artistica di Marco Cattaneo, ha visto protagonisti un numeroso gruppo di attori, cantanti e ballerini, che hanno accompagnato gli spettatori in un percorso fatto di teatro, musica e suggestioni.

Attraverso parole, immagini simboliche e grandi riferimenti della letteratura e dell’immaginario collettivo — da Aspettando Godot a Romeo e Giulietta, da Notre Dame de Paris ad Alice nel Paese delle Meraviglie — lo spettacolo ha raccontato il tema universale dell’attesa: l’attesa dell’amore, della salvezza, della pace e di un futuro possibile.

Le cinque scene, ospitate tra piazza Lombardia, piazza Diaz e il Giardinone, hanno dato vita ad un viaggio tra realtà e immaginazione, invitando il pubblico a seguire gli artisti tappa dopo tappa e a lasciarsi coinvolgere da personaggi poetici e momenti di grande intensità.

Al termine dello spettacolo, lunghi e calorosi applausi hanno confermato l’apprezzamento del pubblico per una proposta capace di unire linguaggi diversi e parlare a spettatori di tutte le età.

La grande partecipazione e l’entusiasmo registrato confermano il valore della rassegna “Maledetta Primavera”, capace di portare a Ceriano Laghetto formule culturali originali e accessibili, valorizzando gli spazi del paese e trasformandoli in luoghi di incontro, emozione e condivisione.

“Con Viagginario abbiamo voluto sperimentare un format nuovo, capace di portare il teatro fuori dai luoghi tradizionali e trasformare gli spazi che viviamo ogni giorno in scenari speciali, da guardare con occhi diversi – commenta l’assessora alla Cultura Federica Manno – Un grande applauso va a tutti gli artisti coinvolti e un sincero ringraziamento alla Pro Loco per il prezioso supporto nell’organizzazione dell’evento”.

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