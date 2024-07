CERIANO LAGHETTO – L’associazione Fare bene onlus ha inaugurato il numero verde e la sede operativa del progetto “Ascolta, agisci, abbraccia”.

La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della sala consiliare di Ceriano Laghetto, alla presenza del presidente dell’associazione, Filippo Maitan. Questo importante progetto, sostenuto dall’associazione Fare bene onlus e reso possibile grazie al supporto del gruppo AmiciXCeriano, rappresentato dal nuovo capogruppo Paolo Profili, mira a offrire sostegno e ascolto alla comunità locale. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità religiose e civili.

Il cardinale Angelo Bagnasco ha benedetto l’iniziativa, affiancato da don Giuseppe, parroco di Ceriano Laghetto. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune, con la partecipazione del vicesindaco Francesca Sulis e dell’assessore Davide Mella. Inoltre, l’amministrazione provinciale di Monza e Brianza è stata rappresentata dal consigliere provinciale Giuseppe Azzarello.

Questa iniziativa segna un passo significativo per la comunità di Ceriano Laghetto, offrendo nuovi strumenti e risorse per il benessere e il sostegno di tutti i cittadini, nonché per tutte le altre realtà operanti nel terzo settore.Per ulteriori informazioni e dettagli sul progetto, è possibile consultare la locandina allegata.