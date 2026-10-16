CERIANO LAGHETTO – Alla decima edizione della festa dei Cortili di Ceriano Laghetto sono stati ampiamente superati i 900 menu serviti nella apprezzata formula del pranzo itinerante nel centro storico. Un traguardo che segna il grande successo dell’evento organizzato dalle associazioni Pro Loco, C-Lake crew, Ibbq, Alpini, associazione Brioschi, Ceriano in Festa, Bibliofilando e cdi Macallè in collaborazione con il Comune di Ceriano Laghetto.

Il percorso di degustazione si è snodato attraverso i cortili storici di Ceriano Laghetto, proponendo un menù completo articolato in diverse tappe. Per ogni cortile visitato, un piatto della tradizione e un calice di vino doc sapientemente abbinato. Conclusione nella vecchia “osteria” con torta, caffè e amaro in un clima di divertimento e condivisione.

Ad arricchire la festa c’erano gli allestimenti preparati dai volontari delle associazioni nei cortili, che richiamavano tradizioni e atmosfere del passato. Inoltre, per i molti ospiti che hanno visitato il centro storico durante la giornata erano a disposizione la falegnameria didattica a cura di Gino Chabod e i giochi antichi a cura di Italiana Eventi, oltre al laboratorio creativo “Ladri di foglie” a cura della Biblioteca civica, l’esposizione di mezzi agricoli e auto d’epoca a cura Peter Foggi, ed esposta in piazza Lombardia la proposta “Autunno in Bibliofilando”. La colonna sonora della giornata è stata garantita dal Sem Pizzi duo, che ha saputo coinvolgere e divertire tutti i presenti. L’evento è stato anticipato dalla camminata per il foliage nel Parco delle Groane organizzata dalla Pro Loco, che ha visto la partecipazione di un gruppo nutrito di persone, accompagnate dai volontari Fulvio Caronni (Gev), Roberto Gazzola (Gev) e Luciana Fusi (Protezione Civile).

“Bilancio entusiasmante per una festa che è tra le più apprezzate del nostro calendario di eventi.” – commenta l’assessore Thomas Nisi. “Ci sono stati visitatori fino al tardo pomeriggio, che riempivano le vie del centro storico e la piazza, con bambini, famiglie, gruppi di amici che si divertivano in compagnia, a conferma dell’ottima riuscita della manifestazione. Un grande grazie a tutti i volontari che hanno messo a disposizione tempo ed energie nelle scorse settimane, per un evento che piace sempre di più”.

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