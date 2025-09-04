CERIANO LAGHETTO – Si è concluso domenica sera con lo splendido spettacolo delle luci colorate in piazza, il fine settimana dedicato alla festa patronale. Due giorni di appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia San Vittore. Sabato, il brutto tempo del mattino, non ha scoraggiato la partecipazione agli appuntamenti del pomeriggio in biblioteca, dove si è svolto il laboratorio per bambini e della sera in piazza dove sono stati allestiti i mercatini e c’è stata l’esibizione del gruppo musicale dei Luna Punk.

Domenica mattina l’appuntamento in chiesa parrocchiale per la messa solenne, mentre in serata, dopo la processione religiosa per le vie del centro, in piazza Diaz è andato in scena “laser show”, un emozionante spettacolo che ha visto la presenza di molti spettatori, conquistati dai sorprendenti effetti di luce. “Il laser show che ha chiuso la festa è stato uno spettacolo davvero emozionante, capace di unire grandi e piccoli in piazza in un momento di meraviglia collettiva” – ha commentato l’Assessore agli eventi, Thomas Nisi.

“Una scelta che ci ha permesso di vivere tutta la magia delle luci in maniera suggestiva e allo stesso tempo rispettosa dell’ambiente e del benessere di tutti, compresi i nostri amici animali”.

