CERIANO LAGHETTO – Le immagini, dei vigili del fuoco, del violento scontro frontale tra un’auto e un autoarticolato adibito al trasporto di carburante ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori. L’incidente è avvenuto venerdì 4 settembre intorno alle 20,10.

Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato particolarmente violento: la parte anteriore della vettura è rimasta pesantemente danneggiata, così come la cabina dell’autoarticolato.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con l’autopompa serbatoio di Lazzate e il carro fiamma di Seregno. I pompieri hanno collaborato alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata al personale di Areu, che dopo le prime cure sul posto ne ha disposto il trasporto in ospedale in codice rosso.

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