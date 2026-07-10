CERIANO LAGHETTO – L’edizione numero 20 della Notte Bianca di Ceriano Laghetto resterà negli annali come una delle più partecipate, con migliaia di persone che dal tardo pomeriggio fino a notte hanno animato le vie del centro cittadino, alternandosi tra palchi, bancarelle, punti ristoro, esposizioni, in una sequenza interminabile di sorprese, curiosità e divertimento. Complice un clima quasi perfetto, caldo ma non asfissiante come qualche giorno prima, accompagnato anche da una piacevole brezza serale, sono stati tantissimi e di tutte le età quelli che hanno voluto trascorrere qualche ora all’aperto nel centro di Ceriano Laghetto, dove l’iniziativa della Notte Bianca è ormai una tradizione consolidata e una formula di successo.

Fin dal pomeriggio il Giardinone si è animato con attrazioni e giochi per i più piccoli e poi con il passare delle ore, un palinsesto ricchissimo ha animato diversi angoli del paese, con l’esibizione di associazioni sportive, gruppi di ballo, artisti, collezionisti, hobbysti e tante occasioni per provare uno sfizioso street food o piatti tradizionali nelle diverse aree di ristoro. Poi la musica, grande protagonista, in diverse location, dall’apprezzatissimo spettacolo musicale offerto da Villa Rita al karaoke di via Primo Maggio, con proposte di vario genere arrivate anche dalle diverse attività commerciali, fino all’appuntamento clou in piazza Diaz, con il richiestissimo ritorno della band The Funky Machine, con una formazione rinnovata che non ha tradito le aspettative, riuscendo a far ballare proprio tutti.

La presenza di Polizia locale, volontari civici, Protezione civile e Croce rossa, ha garantito che tutto si svolgesse al meglio, senza alcun problema e l’impegno dei tanti volontari delle diverse associazioni coinvolte, ha consentito, ancora una volta, che l’iniziativa si trasformasse in un grande successo. Dopo il concerto live, in piazza si è continuato a ballare con il dj set fino al momento dell’arrivo delle brioches a notte fonda che tradizionalmente rappresenta l’ultimo appuntamento della maratona di festa, quello riservato ai più resistenti.

“È stata una serata memorabile e coinvolgente per tutti e tutte”, commenta Thomas Nisi, Assessore agli Eventi. “Abbiamo visto strade e piazze animate da migliaia di persone, con le nostre associazioni che hanno dato ancora una volta prova di una passione straordinaria. Il grazie va a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo: volontari, associazioni, attività commerciali e forze dell’ordine. Un ringraziamento speciale anche agli uffici comunali: un evento che quasi raddoppia la popolazione del paese per una notte intera può funzionare solo grazie a una macchina organizzativa perfetta, costruita con professionalità, attenzione e il grande lavoro del personale comunale”.

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