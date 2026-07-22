CERIANO LAGHETTO – Sono tutti assegnati i 18 orti urbani comunali realizzati quest’anno a Ceriano Laghetto grazie a un finanziamento regionale. Il progetto “Coltiva Ceriano – La terra che insegna”, era stato presentato nel mese di ottobre del 2025: con un finanziamento al 50% di Regione Lombardia su un totale di circa 14.000 euro di lavori, è stata trasformata una parte di area pubblica tra via I maggio e la via vicinale del Nosetto, ricavandone appezzamenti di terreno coltivabile da affidare in gestione attraverso un apposito bando.

L’iniziativa, inaugurata lo scorso 27 giugno, ha già dato vita a una piccola comunità di ortisti, che si ritrova quotidianamente a coltivare i propri appezzamenti e a condividere esperienze, tempo e passione per la terra.

Il coordinamento del progetto è affidato all’associazione Semplice Terra, che ha seguito l’assegnazione dei terreni e continua ad accompagnare i nuovi ortisti nella gestione degli spazi, favorendo lo scambio di competenze e la nascita di legami tra i partecipanti.

Tra gli aspetti più significativi del progetto c’è il coinvolgimento delle giovani generazioni. Nei giorni scorsi le piantine coltivate durante l’anno dagli alunni e dalle maestre della scuola Ballerini sono state trasferite dai vasi ai campi destinati al progetto didattico, un passaggio simbolico che segna il passaggio dalla semina in classe alla coltivazione vera e propria negli orti urbani, permettendo ai più piccoli di seguire da vicino la crescita di ciò che hanno piantato.

Al fianco degli ortisti e dell’associazione si sono schierate anche alcune realtà imprenditoriali locali, che hanno contribuito con alberi da frutto e altre piantine: Agricola, Frutteto al Parco, Le Acacie di Lattuada e Fatiga Gruppo Made.

“Con l’assegnazione di tutti i 18 terreni e l’avvio, già dalla scorsa primavera, delle attività didattiche collegate al progetto, gli orti urbani di Ceriano Laghetto sono diventati a tutti gli effetti luogo di aggregazione e di educazione ambientale per l’intera comunità” -commenta soddisfatto il consigliere comunale delegato, Massimo Fatiga.

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