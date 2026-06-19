CERIANO LAGHETTO – E’ stato un pomeriggio coinvolgente e ricco quello vissuto venerdì dai bambini che hanno preso parte all’evento “Bibliofilando al Giardinone”. L’area dell’appuntamento, nel parco pubblico su cui si affaccia il palazzo del Comune, è stata addobbata con splendidi fiori realizzati in lana all’uncinetto dall’affiatato gruppo di donne che con passione e costanza da diversi mesi si è reso protagonista di diverse decorazioni per le vie di Ceriano Laghetto in occasione di ricorrenze e feste. Le “maestre” dell’arte dell’uncinetto hanno mostrato le tecniche ai bambini, invitandoli a cimentarsi in questa antica tradizione, poi la bibliotecaria Alice ha letto alcuni passi di “Ali di Lana” di Cristiana Soriano.

Per i bambini anche l’opportunità di cimentarsi in giochi da tavola come tris o memory, sempre con basi realizzate all’uncinetto. Al termine, per tutti, una gustosa merenda preparata dal comitato Genitori. Chiusura in bellezza per una giornata speciale che rientra nel calendario della rassegna “Maledetta Primavera”, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco Ceriano Laghetto. “È stato un bel pomeriggio, coinvolgente che ha saputo far stare insieme diverse generazioni, riscoprendo il divertimento delle cose semplici”, ha commentato l’assessora alla Cultura, Federica Manno.

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