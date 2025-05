Protagonista assoluto dell’evento è stato il collettivo artistico milanese Werunthestreets, che raduna street artists professionisti e che ha realizzato dipinti murali sulla recinzione di un’area industriale messa a disposizione dall’azienda Liner. Il tema era il cervo, simbolo di Ceriano Laghetto, disegnato e colorato all’interno di un maxi dipinto che richiama la natura e il bosco. Oltre ad apprezzare il talento dei writers, i partecipanti hanno accolto positivamente la scelta dell’area dedicata all’evento, decentrata ma facilmente raggiungibile da tutti i cerianesi. Grandissimo il lavoro svolto dai volontari di C-Lake e Pro loco per preparare l’area prima e ripulirla al termine dell’evento. Si tratta -si sottolinea dall’Amministrazione comunale- di un primissimo evento di questo tipo ma non sarà l’ultimo, con l’intento di restituire valore a parti del paese attraverso l’arte.

“Sono stati due giorni straordinari, che ci lasciano risultati concreti e un’energia nuova per continuare a trasformare il nostro paese” -commenta entusiasta l’Assessore agli Eventi, Thomas Nisi.

“Un’opera meravigliosa, firmata dagli artisti incredibili di We Run the Streets, da oggi accoglie chi arriva a Ceriano in treno o in auto, raccontando identità e futuro. L’evento è stato inoltre occasione per valorizzare una nuova area da immaginare insieme, che può diventare tanto per il nostro paese”.

Nelle parole dell’Assessore anche il grande ringraziamento per Pro Loco Ceriano Laghetto e C-Lake Crew per l’enorme lavoro svolto e “senza le quali nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”.