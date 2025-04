CERIANO LAGHETTO – È stata una vera e propria piccola festa quella che sabato pomeriggio ha celebrato la riapertura della biblioteca civica di Ceriano Laghetto. L’evento, organizzato dal Comune per segnare l’inizio di una nuova fase per questo importante presidio culturale, ha attirato famiglie, bambini e cittadini, animando gli spazi con sorrisi, creatività e voglia di stare insieme.

Letture animate e laboratori creativi hanno fatto da protagonisti per i più piccoli, che hanno partecipato con entusiasmo alle attività pensate per coinvolgerli e farli sentire subito a casa nella “nuova” biblioteca. A rendere il pomeriggio ancora più speciale, una gustosa merenda per i bambini e un brindisi simbolico per festeggiare insieme agli adulti questa nuova partenza.

La riapertura arriva dopo due settimane di chiusura necessarie per consentire un restyling degli spazi interni: pareti imbiancate, nuovi arredi leggeri e funzionali hanno dato un volto più fresco e accogliente all’ambiente, che ora si presenta ancora più versatile, moderno e pronto a ospitare eventi e attività per tutte le età.

Ma le novità non finiscono qui: la Biblioteca ha infatti cambiato gestione, entrando a far parte del Csbno – culture socialità biblioteche network operativo, un consorzio che coordina numerose biblioteche del territorio e porta con sé un progetto culturale di ampio respiro e servizi di alta qualità.

Grazie alla nuova gestione, già a partire da questa settimana, la biblioteca proporrà una programmazione settimanale di attività: laboratori, corsi, incontri e appuntamenti per bambini, ragazzi e adulti. Il patrimonio librario è stato inoltre aggiornato con nuovi titoli selezionati per rispondere meglio agli interessi dei lettori.

Anche gli orari di apertura sono stati ampliati: da ora la Biblioteca sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 18.30 e il mercoledì e il sabato anche dalle 10 alle 12.30 di mattina.

” La partecipazione all’evento di sabato è la conferma di quanto la Biblioteca sia un luogo importante per la nostra comunità – afferma l’assessore alla Cultura, Federica Manno – Abbiamo voluto che la riapertura fosse un momento di condivisione e scoperta, e l’entusiasmo di adulti e bambini ci dimostra che siamo sulla strada giusta.”