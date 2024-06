CERIANO LAGHETTO – E’ durato poco meno di mezz’ora ma non ha lesinato colpi di scena il primo consiglio comunale di Ceriano Laghetto. QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

La prima seduta del mandato di Massimiliano Occa è partita con l’assenza di 3 dei 4 consiglieri di minoranza: Dante Cattaneo, Roberto Crippa e Antonella Imperato. Tutti hanno fatto pervenire in consiglio comunale una giustificazione per l’assenza per motivi personale ma certo la presenza di solo Romana Campi per l’opposizione ha creato un effetto surreale.

La seduta si è aperta con un applauso spontaneo ed entusiasta del pubblico che ha gremito la sala. Rapidissima la parte ufficiale: dalla nomina della Giunta (qui tutti gli assessori e le deleghe) a quella dei capigruppo (Massimo Fatiga per Orizzonte Comune Dante Cattaneo per la Lega) fino al giuramento del sindaco Occa. Terminata la seduta con la scelta dei giudici popolari il primo cittadino ha preso, invitato dalla sua maggioranza, la parola.

Partito da una ringraziamento alla squadra per il risultato ottenuto, ha spiegato: “Non ho voluto mettere una dichiarazione sulle linee programmatiche perchè prima vogliamo vedere la situazione in modo da essere più operativi e concreti possibili. Lo faremo presto. Non sono ancora abituato ai discorsi a braccio ma anche su questo imparerò”.

Quindi un lungo applauso prolungato dalla notizia della ricorrenza del compleanno del primo cittadino. Quindi spazio a abbracci, saluti e alle foto di rito.

