SARONNO – Tanto impegno, energia ed entusiasmo hanno permesso a due saronnesi di essere parte della magia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Sono le sorelle Chiara e Giulia Zaffaroni, che hanno iniziato il loro percorso con un casting un anno fa: “Eravamo in tantissimi – racconta Chiara lasciando trasparire ancora entusiasmo ed emozione – Cercavano volontari per la cerimonia di apertura ed ho deciso di partecipare anche se non sapevo bene cosa aspettarmi. Ci è stato chiesto di imparare e riproporre una piccola coreografia. C’erano persone con età, competenze e capacità di danza diverse ed è stato bello vedere che è stato trovato un posto per tutti, da chi muoveva le braccia all’ingresso degli atleti a chi partecipava ai diversi momenti dello spettacolo”.

Chiara ha preso parte al segmento dedicato a Milano e Cortina, città e montagna: “Eravamo 150 volontari più 30 professionisti scelti dal coreografo. Io ero nel gruppo città, quello con movimenti più a scatto per raccontare la frenesia di Milano. Era danza contemporanea, ma per me non è stato un problema visto che ballo da quando ho 4 anni, prima danza classica e poi moderna”.

Per la studentessa universitaria di economia, 21 anni, quella di ieri sera è stata una grande emozione, preceduta da un lungo impegno: “La prima prova è stata il 6 dicembre, poi a gennaio due prove a settimana di quattro ore ciascuna e, nell’ultima settimana, tutti i giorni. Prima abbiamo provato in un tendone allestito vicino allo stadio di San Siro e poi direttamente allo stadio. È stato subito molto emozionante, soprattutto scoprire cosa c’è dietro lo show: costumisti, volontari, parrucchieri, truccatori, prove generali, stage manager, collaboratori e tutta l’organizzazione tecnica tra entrate, uscite, musica e radio”.

“È un’esperienza che consiglio a tutti e che rifarei anche per altri eventi: c’è modo di conoscere tante persone, tante competenze e di sentirsi parte di un’emozione unica”.

Foto di copertina: un gruppo di volontarie Chiara Zaffaroni è la terza da destra

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09