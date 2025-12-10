SARONNO / CESATE – Alla scuola primaria intitolata a Maria Cristina Luinetti, a Cesate in via Bellini, si è svolta ieri una cerimonia partecipata da oltre cento bambini e dalle autorità locali per ricordare la giovane crocerossina, prima donna italiana uccisa in una missione di pace all’estero.

Gli alunni, dopo un percorso educativo dedicato alla sua figura, si sono ritrovati nel giardino della scuola per un momento di riflessione. Il sindaco ha invitato a trasformare il ricordo in impegno quotidiano, mentre le crocerossine hanno portato una testimonianza sul valore umano e professionale di Maria Cristina, sottolineandone la generosità e la dedizione. La mattinata si è conclusa con l’inno nazionale e alcuni brani musicali legati alla sua storia, in un clima di forte partecipazione.

Maria Cristina Luinetti, nata a Cesate nel 1969, diplomata infermiera volontaria a Saronno e arruolata nel Corpo delle infermiere volontarie, fu assassinata il 9 dicembre 1993 nel poliambulatorio Italia di Mogadiscio, durante la missione Onu Unosom. Per il suo gesto e per il tentativo di proteggere i presenti è stata insignita di importanti onorificenze e il suo nome è oggi legato a scuole, vie e monumenti in diverse città italiane.

