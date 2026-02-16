CERMENATE – Grande partecipazione ieri, domenica 15 febbraio, per la 31esima edizione del Carnevale cermenatese, che ha portato in paese un pomeriggio di festa tra carri allegorici, maschere e appuntamenti sotto il tendone allestito nel piazzale di via De Gasperi.

Il momento più atteso della giornata è stato la grande sfilata dei carri allegorici ospiti alla corte reale, partita alle 14 con un percorso che ha attraversato via Matteotti, via Garibaldi, via Scalabrini, via Diaz e via De Gasperi, con partenza e arrivo sempre nella stessa zona e successivo giro di ripetizione. Al termine della sfilata si è svolta anche la premiazione dei gruppi e dei carri più belli, uno dei momenti più seguiti dal pubblico. La giornata è poi proseguita in serata con l’apertura delle cucine reali alle 19.30, con la possibilità di degustare pizzoccheri della Valtellina e altre specialità, appuntamento che ha richiamato numerosi partecipanti.

Il programma domenicale si è concluso alle 21.30 con la chiusura ufficiale del Carnevale, la riconsegna delle chiavi del paese al sindaco, il ballo di corte e l’estrazione della grande lotteria con premi.

Un evento che, ancora una volta, ha confermato il Carnevale cermenatese come una delle feste più sentite e partecipate della comunità.

