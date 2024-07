CESANO MADERNO – Le squadre del comando di Monza e Brianza sono intervenute stanotte, sabato 20 luglio, per un incendio che ha coinvolto due autovetture parcheggiate a lato strada a distanze differenti.

Sul posto per estinguere l’incendio l’autopompa del distaccamento volontari di Seregno, l’autopompa da Desio, l’autopompa dalla sede centrale di Monza e l’autobotte da Lazzate. Non risultano coinvolti feriti ma le vetture sono state distrutte. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire a cause e responsabilità.

