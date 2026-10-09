CESANO MADERNO – Taglio del nastro oggi venerdì 9 ottobre per la nuova tangenziale nord, l’infrastruttura che collega Cesano Maderno e Seveso superando la linea ferroviaria Milano-Seveso-Asso attraverso un sottopasso veicolare. Un’opera da oltre 21 milioni di euro, interamente finanziata da Regione Lombardia, che ha consentito anche la chiusura definitiva del passaggio a livello di via Como.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, la sindaca di Seveso Alessia Borroni, l’assessore regionale Claudia Maria Terzi e i rappresentanti di FNM e Ferrovienord. Particolarmente soddisfatto il sindaco Bocca, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento per la viabilità cittadina e per i collegamenti con Seveso. «L’apertura della tangenziale nord rappresenta un traguardo fondamentale e a lungo atteso per Cesano Maderno», ha dichiarato, ricordando anche la scelta di destinare parte delle risorse compensative di Pedemontana a un’infrastruttura direttamente al servizio dei cittadini.

La nuova strada, lunga 483 metri, comprende un ponte sul torrente Seveso e un sottopasso ferroviario. Realizzato anche un percorso ciclopedonale in via Liberazione, che nelle prossime settimane sarà arricchito da un murales di Orticanoodles.

Per Bocca, il nuovo assetto viario permetterà di alleggerire il traffico di attraversamento nei quartieri, migliorando la sicurezza e la qualità della vita dei residenti.

Nella fotogallery, le immagini della cerimonia inaugurale e della nuova infrastruttura.