CESANO MADERNO – I vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza hanno salvato due persone da un appartamento in fiamme. E’ successo stamattina martedì 9 luglio. Dalle prime informazioni i vigili del fuoco sono accorsi in corso Roma intorno alle 9 per incendio in un’abitazione. Per prima cosa i pompieri hanno estratto dalla casa due persone che erano rimaste bloccate all’interno.

Sono state affidate al personale del pronto intervento sanitario inviato sul posto dalla centrale operativa Areu. Dopo le prime cure sono state trasferite in codice rosso al pronto soccorso. I vigili del fuoco sono quindi all’opera per spegnere le fiamme che hanno avvolto l’appartamento che si trova in un edificio di due piani.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti