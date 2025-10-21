CESANO MADERNO – L’amministrazione comunale ha ringraziato le migliaia di persone che hanno scelto Cesano Maderno e il Mercato Europeo nel fine settimana, evento particolarmente apprezzato dai cesanesi e dai visitatori provenienti da tutta la Lombardia. Grande successo anche per i numerosi eventi culturali organizzati dal Comune.

I numeri ufficiali dell’edizione 2025

118 espositori con decine di migliaia di visitatori.

36 agenti di polizia locale impegnati nelle turnazioni dei tre giorni di Mercato Europeo.

Palazzo Arese Borromeo (visita e mostra “Mario De Biasi: Il coraggio che ha fatto EPOCA”): 421 visitatori.

Museo del Legno (mostra “Cattedrali al Museo”): 201 visitatori.

I banchi premiati

El Rincon de España – Juan Solbas, Barcellona (Miglior banco straniero).

La Vera Liquirizia – Elisa Colaleo, Rossano Calabro (Banco più originale).

Il Castagneto della Manganella – Pometti Luca e C., Pontremoli (Miglior banco italiano).

Il Comune ha ringraziato espositori, Fiva Confcommercio, visitatori e tutti coloro che, con impegno e professionalità, hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’edizione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Arma dei carabinieri e ai carabinieri a cavallo, presenti nel giardino di Palazzo Arese Borromeo.

(foto Comune Cesano Maderno: alcuni momenti dell’intenso weekend)

21102025